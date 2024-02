Turris, Nicolao: "Siamo sulla strada giusta" Il difensore è stato ospite in studio di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Stiamo facendo dei grandi risultati. Ci siamo messi a completa disposizione del mister (Menichini, ndr). Dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta per raggiungere il nostro obiettivo": così, nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16), il difensore della Turris, Giuseppe Nicolao, ha commentato la buonissima fase del gruppo biancorosso, reduce da 7 punti in 3 gare.

"Oggi non ci sarebbe il playout, ma guardiamo solo al prossimo match"

"Ascoltiamo sempre le indicazioni del mister e in campo stiamo dando tutto. Sappiamo che la Turris deve rimanere in questa categoria. Il finale con il Potenza? Ci abbiamo creduto fino alla fine. Deve essere e sarà la nostra forza da qui alla fine. La vittoria era il giusto risultato per quanto creato lungo il match. Alla fine, su una palla inattiva, ci abbiamo creduto e abbiamo vinto. Sembrava tutto stregao, ma abbiamo trovato la vittoria. La posizione in classifica? Pensiamo a noi. Ci sono squadre importanti. Dobbiamo pensare al match successivo, poi si vedrà".