Giugliano ko a Potenza: Volpe al 5' con i lucani in 9 dal 52', il tabellino Rossoblu in 9 praticamente per tutto il secondo tempo, tigrotti senza gol al "Viviani"

Il Giugliano si ritrova sotto al 5' e non sfrutta la superiorità numerica dal 52'. Il Potenza, avanti con il gol di Volpe, si ritrova in 9 per l'espulsione prima di Asencio e poi di Schiattarella, ma conferma il vantaggio fino al termine. Tigrotti ko al "Viviani".

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Potenza - Giugliano 1-0

Marcatori: 5' Volpe

Potenza (3-4-3): Alastra; Verrengia, Hristov, Armini; Hadziosmanovic (85' Spaltro), Schiattarella, Candellori, Castorani, Burgio; Volpe (85' Rossetti), Asencio. All. Marchionni. A disp. Caturano, Cucchietti, Iacovino, Maddaloni, Maisto, Marchisano, Mazzeo, Pace, Paura, Petti, Steffe

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore (81' Scognamiglio), Oyewale (46' Yabre); Romano (75' Berardocco), Maselli, De Rosa; Ciuferri (46' De Sena), Salvemini, Balde. All. Bertotto. A disp. Baldi, Boccia, Coprean, Gladestony, Menna, Oviszach, Perdono

Arbitro: Gauzolino

Ammoniti: Caldore (G), Alastra (P), Hadziosmanovic (P)

Espulsi: al 50' Asencio (P), al 52' Schiattarella (P)