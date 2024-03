Gevi Napoli Basket: Pullen con Owens al "Maradona" per la gara con la Juve "Osimhen? Incredibile, anche Kvaratkshelia. C'erano tanti georgiani per lui e per la squadra"

"È stato un match incredibile. Per me era una grande occasione. Ho visto il Napoli giocare contro la Juventus, quindi in un match di grande qualità in Serie A e poi l'ho vissuto in un grande atmosfera. I tifosi sono fantastici. Ho sfruttato l'opportunità di vedere questo grande match dal vivo": così Jacob Pullen, decisivo nella finale della Coppa Italia di Basket a Torino, ai microfoni di OttoChannel all'uscita dallo stadio "Maradona" al termine di Napoli-Juventus 2-1. L'esterno della Gevi Napoli, in compagnia di Tariq Owens nell'impianto sportivo di Fuorigrotta, ha seguito la grande sfida tra azzurri e bianconeri dopo aver vinto nel lunch match contro la Nutribullet Treviso: "Osimhen? È incredibile. - ha affermato Pullen - È incredibile per velocità e forza. È davvero fantastico vederlo all'opera".

Nazionale georgiano dal 2012 al 2015

Lo statunitense, naturalizzato georgiano e in nazionale dal 2012 al 2015, ha sottolineato la presenza di tanti cittadini provenienti dalla Georgia per Kvicha Kvaratskhelia e ormai veri tifosi azzurri: "Ho visto tanti cittadini georgiani, qui per Kvaratkshelia, ma che tifano tanto per il Napoli. Tutto davvero bello".