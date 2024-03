Monterosi-Sorrento 1-0: Eusepi su rigore e costieri ko, il tabellino Si decide tutto al minuto 23: penalty conquistato e trasformato dalla punta

Al Monterosi basta il rigore conquistato e trasformato da Eusepi al minuto 23 per battere il Sorrento. Finale di 1-0 al "Bonolis" di Teramo ed ecco la seconda sconfitta nelle ultime tre gare per i costieri.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Monterosi Tuscia - Sorrento 1-0

Marcatori: 23' rig. Eusepi

Monterosi (4-4-2): Forte; Piroli, Sini, Mbende, Crivello (88’ Di Francesco); Scarsella (82’ Gavioli), Gori, Parlati, Bittante; Vano (64’ Rossi), Eusepi (88’ Crescenzi). All. Scazzola. A disp. Rigon, Di Renzo, Verde, Frediani, Ferreri, Tartaglia

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Colombini; Cuccurullo (85’ Bonavolontà), Messori (66’ Kolaj), De Francesco; Martignago (85’ Badje), Ravasio, Vitale (76’ Capasso). All. Scotto (Maiuri squalificato). A disp. D’Aniello, Albertazzi, Scala, De Gennaro, Morichelli, Di Somma, Vitiello, Solimeno, Petrone, Riccardi

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Blondett (S), Mbende (M), Parlati (M)