Taranto-Sorrento 0-0: secondo pari di fila per i costieri, il tabellino Chiusa la striscia negativa per i match in trasferta: pari di platino, così definito dal club

Secondo pareggio consecutivo per il Sorrento. Dopo l'1-1 con il Foggia al "Viviani" di Potenza ecco lo 0-0 con il Taranto allo "Iacovone". I costieri non vincono dal 19 febbraio scorso (1-0 alla Virtus Francavilla) e hanno trovato il terzo pareggio nelle ultime cinque sfide chiudendo la striscia negativa di tre sconfitte di fila in trasferta.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Taranto - Sorrento 0-0

Taranto (3-4-1-2): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici; Mastromonaco (22' st Valietti), Matera (1' st Zonta), Calvano (22' st Ladinetti), Panico; Orlando (9' st Bifulco); Simeri, Kanoute (32' st De Marchi). All. Capuano. A disp. Loliva, Costantino, Riggio, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone, Fabbro

Sorrento (3-5-2): Albertazzi; Todisco, Fusco, Loreto; Vitiello, Vitale (35' st Badje), De Francesco, Cuccurullo (39' st Bonavolontà), Colombini; Martignago (20' st Messori), Ravasio. All. Maiuri. A disp. D’Aniello, Del Sorbo, Fortunato, Petrone, La Monica, Morichelli, Riccardi, Capasso, Palella, Scala

Arbitro: Costanza

Ammoniti: Vitale (S), Bonavolontà (S), Enrici (T), Luciani (T)

Recupero: 1' pt, 5' st