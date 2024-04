Juve Stabia, Leone: "La stagione non è finita, la gara chiave..." Il centrocampista: "Campionato splendido, frutto di quanto costruito"

"Tutto quello che metto in partita è frutto degli allenamenti e degli anni di lavoro. Sono contento che la stagione sia andata bene. Abbiamo fatto un'ottima stagione, frutto di quanto costruito". Così Giuseppe Leone, centrocampista della Juve Stabia, una dei protagonisti del gruppo allenato da Guido Pagliuca e promosso in Serie B, si è espresso nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Il campionato non è ancora finito, ci sono altre tre partite e poi la Supercoppa. Siamo concentrati sul presente. L'obiettivo personale è quello di poter giocare il più in alto possibile, di continuare a crescere, di lavorare durante la settimana e centrare il massimo".

"La carica in più è arrivata nel match con il Taranto"

"Abbiamo guardato di gara in gara, non vedevamo oltre. - ha aggiunto Leone - Ci siamo concentrati davvero sulla sfida più vicina e niente di più. Sicuramente la sfida col Taranto, a porte chiuse, senza i nostri tifosi, vincere in casa contro una squadra forte come il Taranto, ci ha dato la spinta finale".