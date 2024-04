Gevi Napoli: vittoria sul Banco di Sardegna Sassari e ottavo posto Azzurri con 6 uomini in doppia cifra nel successo del rilancio

La Gevi Napoli ha superato il Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 88-79 nella gara valida per la ventisettesima giornata di LegaBasket Serie A e si ritrova l'ottavo posto, utile per i playoff e condiviso con la Bertram Tortona a tre giornate dal termine. Zubcic, con 19 punti, guida Napoli alla vittoria del rilancio. Doppia cifra anche per Owens, Sokolowski, Ennis, Pullen e Lever.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventisettesima Giornata

Gevi Napoli - Banco di Sardegna Sassari 88-79

Parziali: 25-21, 17-22, 24-18, 22-18

Napoli: Pullen 11, Zubcic 19, Ennis 12, G. De Nicolao, Owens 15, Brown 7, Sokolowski 13, Lever 11, Bamba, Saccoccia ne, Ebeling 2. All. Milicic

Sassari: Cappelletti 6, Pisano ne, Treier 2, Tyree 7, Kruslin 6, Raspino ne, Gandini ne, Diop 15, Gombauld 10, Mckinnie 4, Jefferson 28, Charalampopoulos 1. All. Markovic

Arbitri: Lanzarini, Valzani, Noce