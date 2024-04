Giugliano, Giorgione: "Orgogliosi del percorso e dei risultati" "Le vittorie con Avellino e Catania hanno garantito tantissimo e resteranno per sempre"

"Abbiamo iniziato la stagione con alcune difficoltà, ma la società è stata presente nei momenti delicati ed è stato costruito un grandissimo gruppo, capace di reagire alle difficoltà". Così Carmine Giorgione, ospite in studio di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16), si è espresso sul cammino del suo Giugliano: "Si è creato un ottimo ambiente. Dobbiamo ringraziare anche Di Napoli. L'esonero non è colpa solo del mister, ma anche della squadra. Con l'arrivo del mister (Bertotto, ndr) ci sono state novità con un'idea diversa di calcio, con gioco, con l'obiettivo di lottare su tutti i campi e anche il nostro direttore (Amodio, ndr) ci ha aiutati come la società. Siamo stati bravi noi a recepire i messaggi e a reagire. Le vittorie contro Avellino e Catania hanno garantito tantissimo nel percorso. Sono vittorie che nella storia del Giugliano resteranno. Siamo orgogliosi. Con Monterosi e Monopoli erano gare difficili contro squadre che lottano per la salvezza, ora vogliamo chiudere al massimo prima dei playoff".