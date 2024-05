Giugliano, Cargnelutti: "Nei playoff sarà tutto diverso" "Siamo reduci da una brutta prestazione, ma sappiamo in cosa migliorare per il nuovo match"

Riccardo Cargnelutti è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). Il difensore del Giugliano si è espresso così verso i playoff: "Forse a Cerignola siamo arrivati un po' scarichi con il posto playoff già garantito. - ha spiegato il difensore gialloblu - Abbiamo sbagliato nell'atteggiamento perché prendere subito gol non è stato un bel biglietto da visita. Per i playoff giocheremo una gara diversa in cui occorrerà concentrazione massima, aggressività. La carica del mister nel post-gara? Sì, l'ha ribadita anche in privato. Abbiamo rivisto la gara e gli errori commessi. Daremo il cento per cento perché non siamo quelli scesi in campo nell'ultima giornata di campionato, siamo un'altra squadra".

"Bertotto ha garantito tantissimo nel progetto tecnico"

"Siamo una squadra giovane che forse dopo una grande vittoria ha perso quella concentrazione utile per confermarsi. L'abbiamo pagata lungo il campionato, altrimenti avremmo chiuso il girone con un'altra posizione. Il mister (Bertotto, ndr) ci ha dato tanto. I playoff? L'obiettivo iniziale era solo la salvezza. Con l'arrivo del mister ci siamo ripresi. Io sono arrivato a gennaio, ci siamo inseriti in zona playoff, abbiamo dimostrato di starci bene e ora l'obiettivo è ottenere il massimo fino alla fine".