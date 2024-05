Sorrento, Cappiello: "Abbiamo la necessità di tornare in Campania" "Ringrazio Potenza e il club, ma dobbiamo riavvicinarci a casa prima del rientro vero e proprio"

Il presidente del Sorrento, Giuseppe Cappiello, è intervenuto nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "È un momento in cui riassumiamo un po' tutto quello che è stato fatto. - ha affermato il massimo dirigente del club rossonero - Eravamo reduci da una promozione in C non immaginata nell'estate 2022, ora abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla nonostante le difficoltà e stiamo dando seguito alla programmazione con i lavori al 'Campo Italia'. Siamo stati ospiti del presidente De Luca con l'omaggio della maglia. Abbiamo chiesto di avere la disponibilità di uno stadio. I lavori andranno avanti tutto l'anno a Sorrento. Contiamo di rientrare a casa verso la metà della prossima stagione, ma abbiamo bisogno di tornare in Campania dopo un'intera stagione vissuta a Potenza. Siamo stati ospiti di una regione e di una società che ci hanno adottati facendoci sentire a casa. Li ringrazio anche in questa occasione e auguro a Potenza la conferma in C dopo i playout".

"Maiuri decisivo nel nostro progetto"

"Maiuri non è stato mai in discussione ed è stato sempre sostenuto da tutti. Mancavano i risultati in avvio, ma mai il gioco. Facevamo ottime prestazioni. Maiuri è a Sorrento da quattro anni. Solo il covid aveva fermato il primo cammino. Siamo arrivati in C l'anno scorso coronando il sogno di riproporre il club in terza serie nazionale".