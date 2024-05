Sorrento, Loreto: "Felici del risultato finale, ma con rimpianti playoff" Focus Serie C: il difensore dei costieri è stato ospite in studio

Il difensore del Sorrento, Ciro Loreto, è stato ospite in studio di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Avevamo il desiderio di giocare i playoff, ma siamo arrivati corti fisicamente con lo sprint compiuto a inizio anno. - ha affermato Loreto - I rimpianti sono legati a punti importanti persi con il Brindisi, ma anche con il Monterosi. Abbiamo fatto un po' fatica con le squadre che alla fine hanno chiuso agli ultimi posti ed è un peccato. Per pochi punti non abbiamo trovato la qualificazione ai playoff".

"La Casertana mi ha stupito"

Poi un commento sulla prospettiva playoff: "Il Benevento ha nomi molto importanti nella rosa che possono fare la differenza lungo i playoff. - ha aggiunto Loreto - La Casertana mi ha stupito. Con l'attacco che ha, con Curcio e Montalto, può dire la sua negli spareggi. Il Cerignola? D'Andrea è un giocatore molto forte, è diventato un giocatore chiave per il Cerignola e in questi playoff può mettersi in mostra".