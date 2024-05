Supercoppa: Juve Stabia ko con il Mantova (1-4) Domenica 19 alle 17.45 Cesena - Juve Stabia: ultimo atto della competizione tra le promosse in B

Prima sconfitta casalinga nella stagione della promozione in Serie B per la Juve Stabia. Il Mantova ha superato le vespe al "Menti" con il risultato di 4-1 nel secondo match della Supercoppa di Serie C. Nel primo atto il Cesena ha superato i lombardi al "Martelli" con il finale di 2-1. Domenica 19 (ore 17.45) i romagnoli ospiteranno la Juve Stabia per l'ultima sfida della competizione tra le promosse in Serie B.

Il tabellino

Serie C - Supercoppa

Seconda gara

Juve Stabia - Mantova 1-4

Marcatori: 19' Wieser (M), 33′ Fiori (M), 48' Bragantini (M); 57′ Buglio (J), 96' rig. Monachello (M)

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (58′ Pierobon), Buglio, Adorante, Piscopo (73′ Candellone), Mignanelli, Folino, Andreoni, Leone (73′ Meli), Mosti (58′ Piovanello). All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, Baldi, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga

Mantova: Festa, Redolfi, Bani, Mensah (72′ Monachello), Burrai, Wieser (72′ Giacomelli), Fiori (66′ Bombagi), Brignani, Fedel, Trimboli, Bragantini. All. Possanzini. A disp. Sonzogni, Celesia, Debenedetti, Galuppini, Radaelli, Napoli, Panizzi, Argint, Muroni, De Maio

Arbitro: Pezzopane

Ammoniti: Fiori (M), Bellich (J), Romeo (J), Folino (J)

Recupero: 4′ pt; 5′ st