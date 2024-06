Turris, Primicile: "Futuro? Conteranno motivazioni e organizzazione" Il direttore sportivo biancorosso è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"Non avevo dubbi sull'iscrizione alla C con o senza Colantonio. Sarebbe stato un peccato non continuare in terza serie". Così Rosario Primicile, direttore sportivo della Turris, si è espresso sull'evoluzione societaria dei corallini nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Si parla di una nuova proprietà con Capriola. Non conosco tempi e termini delle novità. - ha spiegato il ds biancorosso - C'è la Covisoc che esprimerà i vari pareri nei prossimi giorni, ma la Turris non avrà problemi avendo presentato una fideiussione bancaria. Non dovrebbero esserci problemi".

"Motivazioni più del budget e della qualità della rosa"

"Sul progetto tecnico non saprei. Ho avuto un approccio con la nuova proprietà, ma non so ancora le linee guida immaginate e con lo stesso Colantonio non si è mai parlato del futuro. - ha aggiunto Primicile - Indipendentemente dal budget o dal progetto, la differenza è garantita dalle motivazioni e dall'organizzazione. Si possono avere disponibilità economica e calciatori di qualità, ma contano le motivazioni".

"Esempio? Lo porterei ovunque"

"Esempio (ospite in studio di "Focus Serie C", ndr) rappresenta la Turris, sta con noi da anni, collaboriamo da 10 pensando anche all'avventura con l'Ischia. Oggi bisogna vedere la posizione della società e la mia stessa posizione all'interno della Turris. Fosse per me Stefano lo porterei ovunque".