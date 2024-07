Sorrento, Cappiello: "Basi solide con uno spirito rinnovato" Le parole del presidente dei costieri verso il campionato di Serie C 2024/2025

Ecco il commento verso la stagione 2024/2025 da parte del presidente del Sorrento, Giuseppe Cappiello, ai canali ufficiali social del club: "Ripartiamo da basi solide ma con uno spirito rinnovato. - si legge nella nota della società costiera - Dopo aver colto una meritata salvezza lo scorso anno, sappiamo di avere davanti il campionato per noi più difficile e cioè quello della conferma. Dover giocare un altro anno lontano dalle mura amiche, inoltre, aumenta in modo esponenziale le insidie perché ora sappiamo quanta fatica fisica e mentale c’è da fare dovendo giocare nuovamente 38 gare in esterna. Per questo motivo abbiamo deciso di mantenere intatta la nostra filosofia, basata su giovani di valore ed elementi di esperienza che fungano da traino oltre che da supporto".

"Unico obiettivo: confermarci nella categoria"

"L’obiettivo che ci poniamo è uno ed uno solo, vale a dire appunto confermarci in categoria sperando nel contempo di continuare a stupire. - ha aggiunto Cappiello - In tal senso, l’arrivo di mister Barilari servirà anche a trasferire nuovi input al gruppo oltre che a far crescere i giovani che vestiranno la maglia rossonera. Alcuni innesti verranno ufficializzati a breve e come sempre allestiremo una squadra desiderosa di ben figurare, la cui rosa per altro è già ricca di elementi di valore. Credo che questa dirigenza sia meritevole di fiducia perché ha coniugato negli anni i risultati sportivi con quelli economici facendo trovare terreno fertile per esprimersi al meglio a tutti coloro che sono passati da Sorrento".