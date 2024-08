Juve Stabia: incontro con l'AIA per le novità regolamentari e del VAR L'addetto agli arbitri Sergio: "La novità principale di è l’encroachment sui calci di rigore"

Incontro singolo tra la Juve Stabia e un arbitro o assistente della Can B. L'AIA ha inviato al Romeo Menti il WMO Gianpiero Miele, arbitro della sezione di Nola. "L’incontro, organizzato dal referente operativo per le relazioni istituzionali, Riccardo Pinzani, è stato proficuo portando lo staff di mister Guido Pagliuca e tutta la rosa stabiese ad apprendere le nuove normative in ambito VAR e sulle novità regolamentari per la stagione 2024/2025. - si legge nella nota del club di Castellammare - Proiettate le immagini di vari casi riguardanti il regolamento con la novità, per il nostro club, del protocollo Var e del regolamento ad esso riferito".

Sergio: "Interessante dialogare sulle direttive"

"Alla fine dell’incontro, a cui ha partecipato Pasquale Sergio, ex arbitro e dirigente arbitrale, attuale dirigente addetto agli arbitri della S.S. Juve Stabia, c’è stato un cortese scambio di opinioni anche con l’intero staff e lo stesso Sergio dichiara: 'È stato interessante per la squadra e l’intero staff tecnico dialogare con la componente arbitrale in merito alle novità regolamentari introdotte e alle direttive impartite agli arbitri per la prossima stagione. Aldilà della precipua funzione di aggiornamento, l’occasione è stata gradita per il momento di dialogo venutosi a creare tra la squadra e il signore Miele. La novità principale di quest’anno è l’encroachment in occasione dei calci di rigore, ovverosia la punibilità dell’impatto sulla dinamica del gioco da parte del calciatore che invade l’area in occasione dell’effettuazione del calcio di rigore'".

Foto: ufficio stampa S.S Juve Stabia