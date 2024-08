Juve Stabia - Mantova 1-0, Pagliuca: "Lavoro con un gruppo eccezionale" Il tecnico delle vespe: "Quanto fatto qui è davvero importante"

"Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorare, ma so di lavorare con un gruppo eccezionale". Ecco il commento di Guido Pagliuca al termine di Juve Stabia - Mantova 1-0. "Anche oggi i ragazzi hanno dato il massimo, per 70 minuti hanno fatto una partita impressionante non concedendo praticamente un tiro in porta. - ha spiegato il tecnico delle vespe nel post-gara al "Garilli" di Piacenza - Abbiamo rischiato in una situazione, ci abbassiamo un pochino, ma ci siamo difesi con ordine. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stratosferici. Quello che abbiamo fatto oggi è davvero importante. Siamo tornati alle 5 di lunedì a Catanzaro, ci siamo allenati per poi ripartire per Reggio Emilia. Ci siamo allenati qui martedì con una rifinitura in mattinata. Ho dei ragazzi splendidi, come sono splendidi i nostri tifosi. Sono venuti qui e sono stati l'arma in più. Gli ultimi minuti sono stati di vero sacrificio e ci hanno dato una mano".