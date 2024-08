Juve Stabia - Mantova 1-0, Piscopo: "Il gol? Emozione indescrivibile" "Diamo tutto in settimana per arrivare pronti alle gare. Si vede poi come approcciamo alle partite"

"Sono emozioni bellissime e che non si possono spiegare". Così Kevin Piscopo si è espresso dopo la vittoria della Juve Stabia con il Mantova (1-0) decisa dal suo gol al minuto 14: "Sto vivendo quello che sognano tutti i ragazzi che iniziano a giocare a calcio, ovvero raggiungere queste categorie e magari fare anche dei gol. - ha affermato l'attaccante gialloblu - Sono emozioni che non si possono descrivere".

"Pensiamo solo alla prossima partita"

"Il primo posto con la Reggiana dopo 3 turni? Restiamo tranquilli. Diamo tutto in settimana per arrivare pronti alle gare. Si vede poi come approcciamo alle partite. Giochiamo anche per i tifosi, sono venuti fin qui. Giocare in casa è un'altra cosa. Diamo tutto anche per loro. Non guardiamo nemmeno la classifica, è ancora presto. Pensiamo solo a divertirci e a fare bene, a giocare a calcio. Il gol? Sono contentissimo: è il primo gol in Serie B, è una grandissima emozione, lo dedico alla mia compagna e alla mia famiglia".