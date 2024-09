Verso Juve Stabia - Pisa, Pagliuca: "Tutto passa per la nostra tenacia" Le parole del tecnico alla vigilia del match in programma domani (ore 15) al "Menti"

"La partita di Modena non è stata giocata secondo i nostri standard. Dobbiamo capire che una delle nostre armi è quella di avere la tenacia e voglia di aggredire l’avversario". Così Guido Pagliuca ha presentato Juve Stabia - Pisa alla vigilia del match in programma domani (ore 15) al "Menti" con le vespe che ospiteranno la capolista: "Il Pisa è una squadra forte, per noi sarà una partita difficile ma di squadre forti ne incontreremo tante. - ha affermato il tecnico gialloblu - Tutto va in base all’atteggiamento che abbiamo, il mezzo di valutazione della nostra squadra deve essere questo. Dobbiamo essere veloci nel gioco, più puliti sotto porta e anche dai calci da fermo. Devo essere il primo a dare l’esempio, possiamo far meglio e dobbiamo far meglio".