Juve Stabia: quattro assenti per la gara con la Sampdoria È la vigilia della sfida con i blucerchiati. Fortini convocati dalla nazionale under 19

Andreoni, Bellich, Di Marco e Morachioli non saranno a disposizione di Pagliuca per la gara che vedrà la Juve Stabia ospite della Sampdoria domani sera (ore 20.30) a Marassi con il "Ferraris" a porte chiuse. Quattro assenti e un calciatore in diffida, Ruggero, per le vespe verso la Liguria. Nella pausa nazionali Niccolò Fortini sarà impegnato con l'Italia Under 19 dell'allenatore federale Alberto Bollini per le due sfide con il Galles (giovedì 10 alle 15, domenica 13 alle 15.30).

L'elenco dei convocati

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 24 Varnier, 29 Fortini

Centrocampisti: 7 Zuccon, 8 Buglio, 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 11 Piscopo, 27 Candellone, 90 Artistico, 99 Piovanello

Indisponibili: Andreoni, Bellich, Di Marco, Morachioli

Diffidati: Ruggero