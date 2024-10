Basket, Serie A: Napoli ko contro l'EA7 Emporio Armani Milano (89-82) Milicic: "Abbiamo giocato la partita al ritmo che volevamo e tutti hanno giocato con il cuore"

Sconfitta all'Unipol Forum di Assago per il Napoli Basket, vince l'EA7 Emporio Armani Milano con il risultato di 89-82 nella quinta giornata della LegaBasket Serie A. Quinto ko per gli azzurri, sesto in gara ufficiale considerando la semifinale di Supercoppa Italiana. A Napoli non bastano i 23 punti di Totè. Per Milano il top-scorer è Brooks con 20 punti. In panchina per l'Olimpia non c'era Messina, bloccato da una otite e sostituito da Fioretti nel ruolo di head coach in serata.

Milicic: "Tutti hanno giocato con il cuore"

"Purtroppo non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della stagione. Questa è stata una partita dura, sfortunatamente è arrivata anche un’altra sconfitta. - ha spiegato il coach del Napoli Basket, Igor Milicic - In alcuni momenti abbiamo giocato anche bene, in altri abbiamo commesso degli errori, abbiamo lasciato tirare i loro migliori tiratori, oppure abbiamo commesso falli in situazioni in cui non avremmo dovuto farlo. È un’altra partita in cui abbiamo commesso più falli degli avversari e abbiamo tirato meno tiri liberi degli avversari. Credo che la nostra squadra meriti maggiore rispetto. Tutti i giocatori che sono entrati in campo hanno lottato duramente, cercando di portare a casa la vittoria. Ci sono state situazioni in cui siamo stati sfortunati, abbiamo perso qualche rimbalzo che non abbiamo controllato e abbiamo concesso qualche canestro facile, ma abbiamo giocato la partita al ritmo che volevamo e tutti hanno giocato con il cuore".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quinta Giornata

EA7 Emporio Armani Milano - Napoli Basket 89-82

Parziali: 20-13, 19-22, 27-26

Milano: Dimitrijevic 4, Bortolani 9, Tonut 7, Brooks 20, LeDay 8, Ricci, Suigo ne, Flaccadori 11, Caruso 8, Shields, Nebo 9, Mirotic 13. All. Fioretti

Napoli: Saccoccia 8, Copeland 12, Treier 2, De Nicolao 4, Woldetensae 2, Manning Jr 7, Dreznjak 14, Williams 10, Totè 23, Dut Biar ne. All. Milicic