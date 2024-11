Napoli Basket, esonerato coach Igor Milicic. Dalla Salda: "Inevitabile" Dalla Salda: "Dispiace. Igor sarà sempre nella storia del club. Non vogliamo arrenderci"

Dopo 8 gare e 8 sconfitte con l'ultimo posto in classifica il Napoli Basket punta sul cambio in panchina. Il club azzurro ha esonerato coach Igor Milicic pochi minuti dopo la fine del match perso contro la Nutribullet Treviso. Annuncio da parte dell'amministratore delegato del Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda: "Una notizia che naturalmente do con dispiacere. - ha spiegato l'ad della società partenopea - Igor resterà nella storia di questo club con la Coppa Italia vinta nella scorsa stagione, ma la decisione è inevitabile. Dopo l'ottava sconfitta consecutiva ci rimettiamo al lavoro. Il nostro responsabile dell'area tecnica Pedro Llompart individuerà subito un nuovo allenatore per proseguire questo campionato dopo un inizio che è sotto gli occhi di tutti, ma non vogliamo arrenderci e vogliamo centrare una salvezza che oggi sembra impossibile, ma che dobbiamo cercare e conquistare. Non possiamo essere contenti e tranquilli di una posizione e di una squadra in queste condizioni. Il Napoli Basket non vuole assolutamente mollare e faremo di tutto per riconquistare un posto per la salvezza che oggi sembra complicata".