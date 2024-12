Napoli Basket: c'è Newman. Novità anche tra i dirigenti: il club saluta Llompart Per il roster dentro una nuova guardia. Lo spagnolo è stato sollevato dall'incarico

Day after del match perso contro la Pallacanestro Reggiana molto intenso per il Napoli Basket. Novità dal mercato e per il roster, ma anche per la dirigenza. Accordo annuale con Malik Newman. La guardia classe '97, ex Cleveland Cavaliers, è reduce da due esperienze nel campionato cinese. Prosegue, quindi, l'evoluzione della squadra con l'obiettivo di scacciare via quanto prima la crisi e l'incubo stagionale (10 gare, 10 sconfitte nella LegaBasket Serie A). Nel frattempo, c'è l'addio di Pedro Llompart, sollevato dall'incarico di responsabile dell'area tecnica della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile.

I comunicati ufficiali del club

"La S.S. Napoli Basket comunica di avere sollevato il dirigente Pedro Llompart dall’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile. Il Club ringrazia Pedro per l’impegno e la professionalità dimostrate in questo anno e mezzo trascorso a Napoli che ha coinciso con la conquista della Coppa Italia".

"La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta statunitense Malik Newman. La guardia di 191 cm, è nata a Shreveport il 21 febbraio 1997. Nella stagione 2022-23 gioca in Russia con l'Avtodor Saratov, alternando delle brevi esperienze in Cina sia con gli Zhejiang Golden Bulls che con la squadra degli Jilin Northeast Tigers nella quale ha disputato le ultime partite prima di arrivare per la prima volta in Italia con il Napoli Basket".