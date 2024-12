Juve Stabia, festa grande a Castellammare: attesa per il rientro della squadra L'appello degli ultras: «Portate sciarpe, bandiere, Stabia ha vinto»

È già iniziata la grande festa a Castellammare di Stabia dopo il successo conquistato all'Arechi nel derby contro la Salernitana. La Curva Sud, dopo aver suonato la carica alla partenza della squadra per Salerno, è pronta a tributare un grande abbraccio ai propri beniamini.

«Stabia ha vinto, alle ore 20.30, il viale Europa deve diventare una bolgia gialloblu. La Curva Sud chiama a raccolta tutta Castellammare. Portate sciarpe, bandiere, qualsiasi cosa basta che sia di colore gialloblu. Onoriamo la nostra Juve Stabia! Castellammare è in festa!», il messaggio postato sui social dalla Curva Sud Castellammare di Stabia che è pronta a far festa per l'impresa di Salerno, l'ennesima di un campionato incredibile da parte delle Vespe.