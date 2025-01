Juve Stabia: Folino ceduto a titolo definitivo alla Cremonese Contratto fino al 30 giugno 2028 in grigiorosso per il difensore classe 2002

Francesco Folino è un nuovo calciatore della Cremonese. La Juve Stabia ha ceduto il difensore classe 2002 a titolo definitivo. Contratto fino al 30 giugno 2028 in grigiorosso per Folino.

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, all’ U.S. Cremonese Calcio, del difensore, classe ’02, Francesco Folino. Folino nei 18 mesi con la maglia gialloblù ha totalizzato 45 presenze e 4 gol. Nella stagione 2023/2024 è sceso in campo 29 volte suddivise in 24 presenze e 1 gol nel campionato di Serie C girone C, 3 presenze in Coppa Italia serie C e 2 in Supercoppa Serie C mentre nella stagione in corso ha difeso i colori gialloblù per 16 volte con 3 gol. La società ringrazia Francesco per l’impegno e la professionalità dimostrate".

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società S.S. Juve Stabia le prestazioni sportive del calciatore Francesco Folino. Nato a Ferrara il 23 gennaio 2002, Folino è un difensore centrale cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spal, Reggiana e Empoli. Nonostante la giovane età, Folino ha maturato esperienze significative in Serie D (con la Pianese) e in Serie C con la Carrarese e la Juve Stabia. Con i campani ha conquistato la promozione in Serie B al termine della stagione 2023/24, campionato nel quale, prima del trasferimento in grigiorosso, ha collezionato 16 partite e 3 gol. Folino sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028. Benvenuto in grigiorosso, Francesco".