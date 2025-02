Sorrento: doppietta di Musso, vittoria sul Crotone (2-1) Il tabellino del match vinto dai costieri sui pitagorici

La doppietta di Musso con i gol al 4' e al 30' regala la vittoria al Sorrento sul Crotone. Finale di 2-1 al "Viviani" di Potenza e tre punti preziosi per la squadra allenata da Ferraro. Ai pitagorici non basta la rete di Murano al 29' della ripresa.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Venticinquesima Giornata

Sorrento - Crotone 2-1

Marcatori: 4' pt, 30' pt Musso (S), 29' st Murano (C)

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Todisco, Blondett, Di Somma (dal 45′ st Fusco), Panico; Cangianiello, Matera, Cuccurullo; Guadagni (dal 25′ st Rossetti), Musso, Scala (dal 19′ st Carillo). All. Ferraro. Harrasser, Biagetti, Colombini, Carotenuto, Palella, Colangiuli, Russo, Esposito

Crotone: (4-2-3-1) Sassi; Piras (dal 31′ st Rispoli), Di Pasquale, Cargnelutti, Giron; Gallo, Schirò (dal 1′ st Di Stefano); Silva (dal 1′ st Ricci), Tumminello, Oviszach (dal 1′ st Vitale); Gomez (dal 19′ st Murano). All. Longo. A disp. D’Alterio, Martino, Stronati, Armini, Cantisani, Groppelli, Cocetta, Vilardi

Arbitro: Mazzoni

Ammoniti: Scala (S), Di Stefano (C)

Recupero: 6' st