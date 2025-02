Sorrento: 0-0 con il Trapani, il tabellino Pari a reti bianche al "Provinciale" di Erice

Risultato di 0-0 al "Provinciale" di Erice tra il Trapani e il Sorrento. Ottimo punto nel cammino stagionale per i costieri. Ecco il tabellino della sfida giocata tra i siciliani e i rossoneri allenati da Ferraro.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Trapani - Sorrento 0-0

Trapani (4-3-3) Ujkaj; Zappella, Celiento, Sabatino, Liotti (dal 12′ s.t. Benedetti); Verna (dall’ 11′ s.t. Carraro), Segberg (dal 40′ s.t. Ruggiero), Toscano; Ciuferri (dal 40′ s.t. Daka), Ongaro, Piovanello (dal 20′ s.t. Anatriello). All. Torrente. A disp. Barosi, Salamone, Stensrud, Mulè, Sciortino, De Caro, Malomo, Ciotti

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (dal 15′ s.t. Carotenuto), Palella, Cuccurullo; Guadagni (dal 12′ s.t. Colangiuli), Musso (dal 23′ s.t. Rossetti), Scala (dal 23′. s.t. Guarrcino). All. Ferraro. Harrasser, Biagetti, Colombini, Morleo, Riccardi, Esposito, Russo

Ammoniti: Piovanello (S), Sabatino (T), Guadagni (S), Musso (S), Rossetti (S)

Recupero: 1' pt, 4' st