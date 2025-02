Sorrento, punto prezioso a Trapani Una straordinaria prestazione condita da organizzazione, cuore e temperamento su un campo difficile

Una straordinaria prestazione condita da organizzazione, cuore e temperamento ha permesso al Sorrento di tornare imbattuto dal difficilissimo campo di Trapani nonostante la squadra rossonera fosse molto rimaneggiata per l’assenza di Bolsius (prossimo all’operazione al ginocchio) e le indisponibilità di Carillo, Di Somma, Matera, Lops e Polidori. Gara tatticamente perfetta degli uomini di Ferraro, che ha dato fiducia a Palella in regia e confermato Scala sulla sinistra del tridente offensivo con Fusco di fianco a Blondett come a Torre del Greco. Dopo 90 secondi Vitiello tutto solo su angolo di Guadagni non ha trovato l'impatto con il pallone. Clamorosa l'occasione "copia-incolla" al 16' con Scala che ha calciato al volo su cross di Guadagni trovando Ujkaj pronto alla respinta. Risposta Trapani al 20' con Ongaro che ha calciato debole con il mancino, parata di Del Sorbo. Si è girato bene Musso al 36' ma Ujkaj ha controllato il suo destro senza problemi. Ongaro al 39' ha avuto una grande chance per i granata ma ha calciato fuori da ottima posizione. Nel finale di frazione, miracolo di Del Sorbo sul mancino velenoso di Piovanello. Ripresa al via senza cambi, poi è iniziata la girandola. Trapani vivo con Ciuferri al 16', mancino alto da fuori. Da quel momento in poi i granata non hanno mai calciato in porta se non con Anatriello, rovesciata nel recupero e splendido intervento di Del Sorbo.

TRAPANI-SORRENTO 0-0



TRAPANI (4-3-3) Ujkaj; Zappella, Celiento, Sabatino, Liotti (dal 12' s.t. Benedetti); Verna (dall' 11' s.t. Carraro), Segberg (dal 40' s.t. Ruggiero), Toscano; Ciuferri (dal 40' s.t. Daka), Ongaro, Piovanello (dal 20' s.t. Anatriello) (Barosi, Salamone, Stensrud, Mulè, Sciortino, De Caro, Malomo, Ciotti). All.: Torrente

SORRENTO (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (dal 15' s.t. Carotenuto), Palella, Cuccurullo; Guadagni (dal 12' s.t. Colangiuli), Musso (dal 23' s.t. Rossetti), Scala (dal 23'. s.t. Guarrcino) (Harrasser, Biagetti, Colombini, Morleo, Riccardi, Esposito, Russo). All.: Ferraro

NOTE: pomeriggio di sole invernale, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4000 circa. Amm.: Piovanello, Sabatino (T), Guadagni, Musso, Rossetti (S). Rec.: 1' p.t., 4' s.t.