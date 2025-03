Pallanuoto, il Posillipo aspetta Brescia. Porzio: "Serve una grande impresa" Alle 19.30 la sfida alla piscina "Scandone"

Impegno interno per il C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara valevole per la ventesima giornata del Campionato di Serie A1, l’AN Brescia. La partita si giochera` alla Piscina Scandone con inizio fissato alle ore 19,30.

La squadra rossoverde, dopo tre vittorie consecutive che hanno portato la formazione di Mister Pino Porzio al quarto posto in classifica, e` attesa dalla durissima sfida all’AN Brescia, capolista insieme al Recco, con 55 punti, 18 vittorie ed un solo pareggio ottenuto proprio nello scontro diretto al primo posto. Nell’ultimo turno disputato, la squadra lombarda ha superato in casa la Pallanuoto Trieste,10-8 il finale.

La formazione allenata da Mister Sandro Bovo e` protagonista anche in Europa. Giovedi, nella sfida valevole per i quarti di finale di EuroCup, e` arrivato il pareggio con il Radniki per 9-9.

Arbitreranno l’incontro Alessia Ferrari e Luca Castagnola, Delegato Fin sara` Filippo Gomez.

Sara` possibile seguire la partita in diretta streaming sulla Pagina Facebook del C.N.Posillipo ed in diretta su TV Luna, Canale 83 del Digitale Terrestre.

Dichiarazione Pino Porzio: "Partita dura, il Brescia e` finora imbattuto in campionato. Una formazione abituata a giocare match ad alto livello, sara` questa la chiave dell’incontro di domani sera. Dobbiamo reggere per quattro tempi alla loro intensita` e qualita` di gioco, limitando al minimo gli errori che ci possono costare caro. Siamo molto motivati, abbiamo sicuramente molto da guadagnare, meno da perdere nel confronto ma faremo di tutto per esprimerci al massimo del nostro potenziale. Insomma serve un’impresa per battere oggi come oggi questo Brescia".