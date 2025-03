Basket: Napoli ko contro Pistoia nello scontro diretto salvezza (70-74) Sconfitta al Fruit Village Arena - PalaBarbuto per gli azzurri

Sconfitta casalinga per il Napoli Basket. Al Fruit Village Arena - PalaBarbuto passa l'Estra Pistoia con il risultato di 70-74 nella ventesima giornata del campionato di Serie A. Brutto stop nella corsa salvezza con un ko in uno scontro diretto per gli azzurri.

In aggiornamento

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventesima Giornata

Napoli Basket - Estra Pistoia 70-74

Parziali progressivi: 21-18, 43-36, 56-54

Napoli: Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia ne, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Mabor Dut ne. All. Valli

Pistoia: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Chiti ne, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Novori ne, Saccaggi 16. All. Okorn

Arbitri: Bartoli, Quarta, Capotorto