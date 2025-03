Posillipo, 6 giocatori nelle nazionali giovanili Pallanuoto: convocati gli atleti rossoverdi

Ottime notizie per il settore giovanile della pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo. Gli atleti rossoverdi Luca Izzo, Emanuele Miraldi, Simone Corcione e Mario Auletta sono stati convocati dal Commissario tecnico Cristian Presciutti per il raduno della Nazionale Italia Under 18 in programma a Napoli dal 9 all’11 marzo 2025. Grande soddisfazione anche per i giocatori del C.N.Posillipo Giacomo Zenga e Riccardo Iavicoli che hanno ottenuto la convocazione per il raduno della Nazionale Under 16, guidata da Mister Federico Mistrangelo, ancora a Napoli dal 9 all’11 marzo 2025. Le convocazioni degli atleti rossoverdi testimoniano ancora una volta l’ottimo lavoro del settore giovanile del Circolo, guidato dal Direttore Tecnico Pino Porzio. In Foto Luca Izzo, Mario Auletta, Emanuele Miraldi e Simone Corcione con il mister Elios Marsili