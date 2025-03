Alla Casollese di 10 km vince Francesco Di Puoti La gara di Podistica

Si è disputata la 8 edizione della Casollese di 10 km. Organizzata dalla Associazione “CasertAzione IDV” con il patrocino del Comune di Caserta. Successo Francesco Di Puoti della società Atletica Marcianise, che chiude la sua prova in 34’11’. Per le donne la forte atleta Francesca Palomba della Caivano Runners ha chiuso con la crono finale di 38’00’’. Tra le società in competizione per la classifica finale vede salire al primo posto la asd Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattano. Su 57 team in gara gli arrivi registrati a fine gar sono 504, di cui 62 sono le donne e 56 le societa in competizione . Le classifiche e tempi finali sono a cura di Roberto Torisco e speakers della intera mattinata, Anna Nargiso e Agostino Rossi. Alle premiazioini era presente ,il presidente della provincia di Caserta, Marcello De Rosa.