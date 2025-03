All’Atp Napoli Tennis Cup ci sarà anche Fognini Il torneo partirà a Napoli dal prossimo 23 marzo

E’ stata ufficializzata dall’ATP l’entry list della Napoli Tennis Cup. Sono tre i tennisti italiani che compaiono tra i nomi più importanti del Challenger 125 organizzato da Master Group Sport insieme al Tennis Club Napoli, in programma dal 23 al 30 marzo prossimo sui campi del viale Dohrn. Si tratta di Luciano Darderi, primo dell’entry list e numero 60 del mondo, Francesco Passaro, numero 90 del mondo e semifinalista a Napoli nell’edizione 2024 e di Fabio Fognini (nella foto), oggi numero 95 del mondo, gloria del tennis italiano e top ten Atp nel 2019. È aperta intanto la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicati agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania. L’abbonamento al torneo costa 120 euro, da 10 a 30 euro il costo del singolo biglietto. Dopo il grande successo del torneo dello scorso anno, vinto da Luca Nardi, 21enne di Pesaro con papà partenopeo, e le molte richieste già arrivate, è stato previsto un ampliamento di 400 posti giornalieri delle tribune del campo centrale d’Avalos, portando così il totale a 1200 posti disponibili ogni giorno.