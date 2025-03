Comincia il girone di ritorno: la Klimatica Cesport Italia ospita il Villani Continua senza sosta il campionato di serie B: per la decima giornata di campionato

Continua senza sosta il campionato di serie B: per la decima giornata di campionato, la prima di ritorno, la Klimatica Cesport Italia riceverà sabato 8 marzo alle 19.30 alla Scandone il Circolo Villani San Prisco, fischio arbitrale del signor Luigi Barletta.

Tre solo punti di distacco in classifica, con i partenopei che occupano la sesta piazza a dodici lunghezze ed il Villani settimo in compartecipazione con la Roma Waterpolo: scontro salvezza per i ragazzi di Gagliotta, reduci da due vittorie consecutive ottenute entrambe in rimonta a testimonianza di un gruppo che cresce sempre di più e vuole continuare a stupire, nonostante il girone competitivo con ogni avversaria che vuole dire la sua.

Sulla strada dei partenopei c’è il Villani, che, dopo un inizio in salita, ha preso le misure nel corso del campionato ed è riuscito ad avere la meglio contro avversari di spessore; la squadra allenata da mister Perfetto è reduce dalla vittoria ottenuta proprio alla Scandone contro il Basilicata, ed un successo contro la Cesport significherebbe agganciare la zona salvezza che per una neopromossa è di certo un risultato degno di nota.

È un match da tripla che la Cesport dovrà affrontare con la massima attenzione ed avendo cura di ogni dettaglio per evitare brutte sorprese e dare un segnale importante in chiave salvezza.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.