Juve Stabia: 1-1 a Mantova, il tabellino Gol di Mosti al 51', a 5 minuti dal termine il pari dei padroni di casa firmato da Solini

Risultato di 1-1 tra il Mantova e la Juve Stabia al "Martelli". Vespe avanti al 51' con Mosti, riprese a cinque minuti dal termine dal gol di Solini. Rilancio parziale per i gialloblu dopo le due sconfitte di fila.

Il tabellino

Serie B

Ventinovesima Giornata

Mantova - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 6' st Mosti (J), 40' st Solini (M)

Mantova (4-4-2): Festa; Maggioni (34′ st De Maio), Cella, Solini, Giordano (19′ st Fiori); Radaelli, Burrai (12′ st Paoletti), Trimboli, Bragantini (19′ st Aramu); Mensah, Mancuso (12′ st De Benedetti). All. Possanzini. A disp. Sonzogni, Redolfi, Bani, Wieser, Galuppini, Fedel, Artioli. All. Possanzini

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero (30′ st Baldi), Bellich (1′ st Quaranta), Peda; Floriani Mussolini (24′ st Rocchetti), Leone (30′ st Buglio), Pierobon, Fortini; Mosti (36′ st Maistro); Piscopo, Candellone. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Meli, Gerbo, Louati, Dubickas, Sgarbi, Morachioli