Mantova-Juve Stabia 1-1, Pagliuca a fine gara cerca l’arbitro: ecco perché Il tecnico stabiese si è reso protagonista di un bel gesto

Un bel siparietto si è verificato nel post-gara di Mantova-Juve Stabia. Il tecnico delle Vespe, Guido Pagliuca a fine partita, all'interno degli spogliatoi dello stadio Martelli, ha chiesto e ottenuto di poter parlare con l'arbitro del match Ermanno Feliciani e gli ha fatto i complimenti per la direzione di gara.

Un gesto con il quale l'allenatore della Juve Stabia ha voluto testimoniare che la società stabiese - che nel recente passato ha spesso recriminato per alcune decisioni arbitrali - non parte prevenuta nei confronti dei direttori di gara.

Anche a Mantova, tra l'altro, la Juve Stabia ha protestato per un possibile rigore su Piscopo non concesso sul finire di primo tempo. Inoltre le ammonizioni ricevute da Buglio e Bellich comporteranno la squalifica di entrambi, in quanto diffidati.

Nonostante questi episodi, a fine gara Pagliuca ha voluto stringere la mano al direttore di gara, mettendo da parte le polemiche delle scorse settimane e rasserenando il clima in merito a presunti torti arbitrali.