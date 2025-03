Sorrento ko a Foggia (2-1): il tabellino Serie C, trentesimo turno: sconfitta allo "Zaccheria" per i costieri

Sconfitta a Foggia per il Sorrento: satanelli avanti con Tascone a pochi secondi dall'intervallo, il raddoppio arriva con Zunno all'ora di gioco. Nel finale Musso accorcia le distanze per il 2-1 finale. Il Sorrento chiude in 10 la sfida: espulso Fusco.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Foggia - Sorrento 2-1

Marcatori: 45' pt aut. Biagetti (S), 13' st Zunno (F), 36' st rig. Musso (S)

Foggia (4-3-3) De Lucia; Silvestro (30' st Parodi), Salines, Dutu, Felicioli; Tascone (37' st Danzi), Gala (21' st Kiyine), Da Riva; Emmausso, Sarr (21' st Touho), Zunno. All. Zauri. A disp. Perina, De Simone, Marzupio, Pazienza, Brugognone, Orlando

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Biagetti, Blondett, Fusco, Panico (12' st Colombini); Cangianiello (12' st Russo), Matera (12' st Palella), Cuccurullo; Guadagni (21' st Colangiuli), Musso, Scala (34' st Esposito). All. Ferraro. A disp. Harrasser, Morleo, Di Somma, Carillo, Carotenuto, Riccardi, Polidori

Arbitro: Silvestri

Ammoniti: Tascone (F), Gala (F), Salines (F), Zunno (F)

Espulso: 49' st Fusco (S)

Recupero: 2' pt, 8' st