Turris, ora l'esclusione dal campionato di serie C è ufficiale Arriva la stangata del Tribunale Federale Nazionale

Ora è ufficiale. La Turris è stata esclusa dal campionato di serie C. Pochi minuti fa il Tribunale Federale Nazionale ha emesso il dispositivo, con il quale decreta l'esclusione della formazione di Torre del Greco dal girone C del torneo di terza serie. Analoga decisione, pochi giorni fa, era stata adottata per il Taranto. Decisioni che avranno ripercussioni sulla classifica e che rischiano di condizionare il rush finale di campionato. Il tutto a poche ore dal turno infrasettimanale che vedrà imegnate le squadre di serie C.

Di seguito il com,unicato ufficiale della Figc ed il dispositivo del Tribunale Federale Nazionale:

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

IL DISPOSITIVO