Juve Stabia-Modena, Pagliuca e Gerbo: "Tutti uniti verso il nostro obiettivo" L'appello: "C’è bisogno che tutta la città di Castellammare domani aiuti la squadra"

Dopo aver conquistato un punto nelle ultime tre partite, la Juve Stabia peroverà ad archiviare la pratica salvezza nella sfida casalinga contro il Modena, in programma sabato alle 15. “É una partita importante, serve grande passione come la stiamo mettendo da due anni. I ragazzi si sono allenati bene ma il focus deve essere sulla prestazione e non dobbiamo pensare ad altro che possa portare via energie importanti", ha detto in conferenza stampa il tecnico delle Vespe, Guido Pagliuca. "Affrontiamo una squadra forte, costruita bene in tutti i reparti. Stiamo facendo cose importantissime con uno dei budget più bassi della categoria, é importante difendere i 120 punti fatti in questi due anni e per questo c’è bisogno dell’aiuto di tutta Castellammare. La partita di domani ci potrebbe avvicinare all’obiettivo stagionale, deve essere un orgoglio per tutti e c’è bisogno che tutta la città di Castellammare domani aiuti la squadra, non solo a vedere la partita ma a spingere i ragazzi per tutti i 90 minuti. Domani dobbiamo dare l’ultima spinta prima della sosta, qualche acciacco é normale che ci sia ma sono convinto che chiunque giocherà darà il massimo per questa maglia. Mi aspetto un Modena ben organizzato con forti individualità. Per noi 40 punti sono un aspetto che porta entusiasmo, il focus è totalmente sulla prestazione che comprende impegno e dedizione di tutti i ragazzi che hanno dato sempre risposte positive. Penso che tutti coloro che sono all’interno dell’ambito sportivo hanno l’ambizione di migliorarsi, come facciamo noi sacrifici anche gli arbitri li fanno ed è per questo che sabato mi son sentito di congratularmi. Penso siano tutte persone di livello altissimo”.

Accanto al tecnico anche il centrocampista Alberto Gerbo: “Sono qui perché è arrivato il momento di spingere ancora di più questi ragazzi, domani è una partita importantissima, domani devono essere i nostri tifosi ad aiutarci per arrivare all’obiettivo. Dal riscaldamento vogliamo sentire il calore dei nostri tifosi, abbiamo fatto un percorso bellissimo ma per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno di tutti”.

JUVE STABIA-MODENA: I CONVOCATI DI PAGLIUCA

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 2 Quaranta, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 13 Baldi, 15 Floriani Mussolini, 28 Andreoni, 29 Fortini, 45 Peda

Centrocampisti: 10 Pierobon, 14 Meli, 25 Gerbo, 37 Maistro, 55 Leone, 80 Louati, 98 Mosti

Attaccanti: 7 Dubickas, 9 Adorante, 11 Piscopo, 17 Morachioli, 18 Sgarbi, 27 Candellone

Indisponibili: Varnier.

Diffidati: Fortini, Ruggero, Thiam, mister Pagliuca.

Squalificati: Bellich, Buglio.