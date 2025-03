La Juve Stabia blinda la salvezza: 2-1 sul Modena Doppietta di Candellone per le vespe che superano i canarini al "Menti"

La Juve Stabia batte il Modena, ritrova la vittoria dopo tre turni di campionato e blinda la salvezza. Finale di 2-1 al "Menti" per le vespe con la doppietta di Candellone. Avanti al 10' con la rete della punta, poi gialloblu in controllo lungo il primo tempo. Nella ripresa ancora Candellone per il 2-0 al 64'. A 15 minuti dal termine Palumbo su calcio di rigore accorcia le distanze, ma non cambia l'esito del match, vinto dalla Juve Stabia con il risultato di 2-1. Quota 43 in piena zona playoff, ma soprattutto +12 sulla zona playout a 8 turni dal termine della stagione regolare per la squadra di Pagliuca.

Il tabellino

Serie B

Trentesima Giornata

Juve Stabia - Modena 2-1

Marcatori: 10’ pt, 19’ st Candellone (J), 30’ st rig. Palumbo (M)

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Quaranta; Floriani (20’ st Andreoni), Leone (33’ st Meli), Pierobon (43’ st Baldi), Fortini (20’ st Rocchetti); Piscopo (43’ st Louati); Candellone, Adorante. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Gerbo, Maistro, Mosti, Dubickas, Morachioli, Sgarbi

Modena (3-5-2): Gagno; Caldara, Zaro, Vulikic; Magnino (18’ st Bozhanaj), Palumbo, Gerli (43’ st Kamate), Santoro, Cotali; Gliozzi (31’ st Defrel), Mendes (18’ st Caso). All. Mandelli. A disp. Seculin, Bagheria, Beyuku, Botteghin, Cauz, Idrissi, Battistella

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Cotali (M), Floriani (J), 34’ st Vulikic (M)