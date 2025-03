Sorrento-Latina 1-1: occasione sprecata per i costieri, il tabellino Nella ripresa le reti di Guadagni al 49', di Saccani al 78' al "Viviani" di Potenza

Il Sorrento non sfrutta l'occasione del rilancio completo con un errore in palleggio che ha aperto al pari del Latina. Al "Viviani" di Potenza reti di Guadagni per i costieri al 4', di Saccani per i pontini al 78'.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Sorrento - Latina 1-1

Marcatori: 4' Guadagni (S), 33' st Saccani (L)

Sorrento (4-3-3) Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico (43' st Russo); Cangianiello, Matera (35' st Rossetti), Cuccurullo; Guadagni (43' st Di Somma), Musso, Scala (13' st Guarracino). All. Ferraro. A disp. Harrasser, Biagetti, Carillo, Colombini, Carotenuto, Palella, Riccardi P., Colangiuli, Polidori, Esposito, Morleo

Latina (3-5-2) Basti; Berman, Marenco, Vona (29' st Crecco); Rapisarda, Scravaglieri (40' st Cittadino), Gatto, Petermann (18' st Ekuban), Improta; Riccardi A. (29' st Saccani), Zuppel (40' st Ciko). All. Boscaglia. A disp. Pannozzo, Civello, Ercolano, Ndoj, Motolese, Segat, Polletta, Ciciretti

Arbitro: Nigro

Ammoniti: Petermann (L), Riccardi (L), Scravaglieri (L), Ciko (L), Panico (S), Vitiello (S)

Recupero: 2' pt, 5' st