Napoli Basket ko contro Trapani (77-95): salvezza rinviata I siciliani passano al Fruit Village Arena - PalaBarbuto e confermano il primo posto con la Virtus

Il Napoli Basket è stato superato dalla Trapani Shark con il risultato di nella ventottesima giornata del campionato di Serie A. I siciliani guidano la classifica in compagnia della Virtus Segafredo Bologna. Nonostante i quattro punti di vantaggio sulle ultime due della classifica la squadra azzurra non può festeggiare la salvezza. Gli scontri diretti contro l'Estra Pistoia (2-0 per i toscani) lasciano aperta la questione. Domenica Napoli sarà ospite della Bertram Tortona nella gara del ventinovesimo e penultimo turno di campionato. "Avremmo firmato per il +4 sulla penultima a due giornate dal termine, ma non basta e dobbiamo fare un extrasforzo, cercare di combattere cominciando dalla difesa, anche se questa squadra non l'ha nel DNA, e parlare meno con gli arbitri. - ha spiegato il coach di Napoli, Giorgio Valli - Questo è ciò che dobbiamo a noi, al nostro club e al nostro pubblico, che ci ha applaudito fino alla fine della partita: poi andrà come andrà ma glielo dobbiamo. Ci teniamo, ci vogliamo arrivare a fare questo miracolo, ma l’atteggiamento deve essere quello di giocatori che giocano fino all’ultimo respiro".