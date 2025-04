Il Posillipo torna in Europa: batte Roma e si qualifica per la Conference League Battuta in due gare la Roma Vis Nova nella semifinale play off dal 5 /8 posto

Straordinaria prestazione della formazione rossoverde che vince in trasferta con la Roma Vis Nova per 4-8, approda in finale per il quinto posto e si qualifica per la nuova Conference Cup. Il Posillipo gioca una splendida partita, conducendo fin dall’inizio, difendendo in maniera eccellente e trovando il break decisivo nel secondo quarto. Il primo gol della partita è di Aiello, a segno in superiorità, raddoppia Radulovic su rigore. La Vis Nova reagisce trovando il gol con Smiljevic, in uomo in più a 2:30 dal primo intervallo. Grande intensità in acqua, non si segna nelle ultime azioni, 1-2 dopo 8 minuti. IL secondo parziale si apre con gli ottimi interventi dei due portieri, Cuccovillo segna in superiorità numerica, Briganti segna su rigore, 4-1 Posillipo a 3:20 dall’intervallo lungo. Continua il buon momento rossoverde ed è ancora Briganti, in superiorità, a realizzare. Nel finale del tempo segna Brguljan, uomo in più, e Viskovic per la Vis Nova. Il secondo tempo si chiude sul 6-2 in favore del Posillipo.

Non si segna nella prima metà del terzo quarto, la Vis Nova sostituisce il portiere schierando Castrucci e Viskovic segna in superiorità la rete del 3-6 a 2:52 dall’ultimo intervallo. I rossoverdi trovano il gol con Radulovic, uomo in più, a 15 secondi dalla fine del quarto, 3-7 dopo tre tempi.

Anche nell’ultimo parziale non si segna nei primi quattro minuti di gioco, Spinelli si esalta in più occasioni. Il Posillipo gestisce senza problemi, nel finale segnano Cuccovillo e Antonucci, e porta a casa il successo che vale la qualificazione alla Conference Cup.

Il Posillipo giocherà la finale per il quinto posto contro la vincente della serie tra De Akker Bologna e Ortigia a partire dal 6 maggio. Dichiarazione Aldo Campagnola, Pres.C.N.Posillipo

“Il Posillipo torna in Europa, dove merita di stare, dopo anni di lontananza e di anonimato.

Un grazie infinite ai ragazzi, cresciuti esponenzialmente grazie a mr. Porzio che ha fatto evolvere il Team in modo pregevole con capacità esperienza equilibrio e saggezza; grazie a tutto lo staff tecnico che lo ha perfettamente supportato. Perfette le scelte di inizio stagione con ragazzi di esperienza e valore che hanno alimentato una nuova mentalità vincente dove conta solo il risultato aldilà delle avversità .

I ragazzi sono diventati una forza con una crescita caratteriale e di personalità impressionanti : uomini di grande valore e di grande attaccamento ai colori rossoVerdi.

Sono felice per tutti i tifosi posillipini e ora andiamoci a prendere anche la quinta posizione, senza prendere fiato e pensando già al prossimo obiettivo. Si alza l’asticella …anche già guardando la prossima stagione !”



Dichiarazione Pino Porzio

Siamo tornati in Europa. Abbiamo meritato nel doppio confronto di superare l’ostacolo. Oggi mi è piaciuta la prova soprattutto in fase difensiva, abbiamo subito solo quattro gol, con tutti a difendere al massimo, partendo dal portiere ai difensori centrali, con gli stessi centroboa e tutti gli attaccanti, e poi abbiamo gestito molto bene il vantaggio. Non era facile, soprattutto nel terzo tempo. Era molto importante raggiungere l’ obiettivo europeo.Sono contento per il club perché la Pallanuoto è il fiore all’occhiello della società da sempre, e proprio nell’anno del centenario abbiamo raggiunto un traguardo importante.

Photo Pierpaolo Capano

Roma Vis Nova-C.N.Posillipo 4-8 (1-2 ; 1-4;1-1 ; 1-1)

Roma : Correggia, Ciotti , Poli , Agnolet, Woodhead, Grossi , Penava , Salipante, Viskovic 2, Smiljevic 1, Spione, Antonucci 1, Castrucci, Di Corato. All.Tofani

Posillipo: Izzo, Rocchino , Serino, Brguljan 1,Mattiello , Aiello 1, Radulovic 2, Cuccovillo 2,Briganti 2, Bertoli , Milicic , Saccoia , Spinelli, Valle . All.Porzio

Arbitri: Bianco-Piano

Superiorità: Roma 3/12, Posillipo 6/10

Rigori: Roma / , Posillipo 2/2

Usciti per Falli : Valle,

