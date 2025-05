Brescia - Juve Stabia 0-0: vespe in 10 dal 43', il tabellino Nel primo tempo gol di Piscopo annullato dopo la verifica al VAR

Pari a reti bianche tra il Brescia e la Juve Stabia al "Rigamonti". Vespe in 10 dal minuto 43 per il rosso diretto rimediato da Sgarbi. Gol di Piscopo nel primo tempo, annullato dopo la verifica al VAR per tocco irregolare nel controllo prima della conclusione da parte del trequartista. Quota 54 per i gialloblu a due giornate dal termine con il posto playoff già prenotato.

Il tabellino

Serie B

Trentasettesima Giornata

Brescia - Juve Stabia 0-0

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Yallow (73′ Corrado); Bisoli, Verreth (73′ Bjarnason), Besaggio (90′ Juric); Galazzi (73′ D’Andrea); Borrelli, Moncini (59′ Bianchi). All. Maran. A disp. Avella, Andrenacci, Maucci, Cistana, Nuamah, Olzer, Papetti

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Baldi (84′ Quaranta), Varnier, Bellich (76′ Ruggero); Andreoni, Mosti (65′ Meli), Pierobon, Fortini (76′ Rocchetti); Piscopo, Sgarbi; Candellone (76′ Adorante). All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Signorini, Gerbo, Leone, Louati, Maistro, Dubickas

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Dickmann (B), Mosti (JS), D’Andrea (B), Piscopo (JS), Rocchetti (JS), Bisoli (B)

Espulso: 43' Sgarbi (JS)

Recupero: 4' pt, 5' st