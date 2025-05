Napoli Basket, salvezza raggiunta: vittoria sulla Bertram Tortona (82-89) Successo sul parquet dei piemontesi e conferma in A con 40 minuti di anticipo

Il Napoli Basket passa a Casale Monferrato, sul parquet della Bertram Tortona con il risultato di 82-89 nella ventinovesima e penultima giornata del campionato di Serie A ed ecco l'aritmetica salvezza. La squadra di coach Valli finalizza la rimonta per la conferma in massima serie. Grandissima prova da parte degli azzurri che centrano il successo in trasferta e completano l'impresa salvezza. "Missione compiuta": così il Napoli Basket celebra sulle pagine ufficiali social il risultato conseguito in Piemonte.

