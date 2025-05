Juve Stabia, cresce l'attesa in vista dei play-off: "Conquistiamo la serie A" Appello alla tifoseria per riempire gli spalti del Menti

Cresce l'attesa in casa Juve Stabia in vista del rush finale di campionato che avrà come prologo la partecipazione ai play-off per la promozione in serie A. Un traguardo incredibile per le Vespe, autentica rivelazione del torneo cadetto. In queste ore i responsabili delle pagine social stabiesi hanno diffuso un comunicato per invitare tutti a riempire gli spalti del Romeo Menti sia in occasione delle partite casalinghe con Reggiana e Sampdoria che in vista dei play-off. Iniziative che saranno supportate anche dalla società per fare in modo che il pubblico rappresenti il 12esimo uomo.

“Fratelli gialloblù è arrivato il momento di sostenere la nostra amata Juve Stabia senza sosta, senza esitazioni. Tutti insieme, come mai prima d’ora", si legge nella nota diffusa dai sostenitori stabiesi.

"Dopo 118 anni, stiamo vivendo il punto più alto della nostra storia. In palio non c’è solo la promozione. C’è il riscatto di un’intera città. C’è la dignità di un territorio troppe volte ignorato, offeso, sminuito. È il nostro orgoglio che ci chiama. Questo non è il momento delle divisioni. È il momento di tirare fuori il nostro orgoglio stabiese. Ogni voce può fare la differenza.

Castellammare vuole la serie A ed è il tempo del riscatto per la nostra Cittá e per tutta l’area circostante! La Juve Stabia non è solo una squadra. È un'identità. Una bandiera. Un destino. È parte della nostra tradizione… insomma: Un modo di vivere!

Non sappiamo come finirà questa incredibile avventura, ma sappiamo che, per vincere, le Vespe hanno bisogno della loro gente.

AFFOLLIAMO IN MASSA IL MENTI. OLORIAMO LA CITTÀ CON NOSTRI I VESSILLI GIALLOBLÙ. UNIAMOCI IN UN UNICO CORO: CARICAAAAAAAAAAAAAA!

Forza stabiesi: non accontentiamoci di sfiorare la Serie A con le dita…CONQUISTIAMOLA!”