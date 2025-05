La Klimatica Cesport Italia chiude la stagione con una sconfitta Pallanuoto Serie B: a Catania vince la Copral 14-9

Si chiude con una sconfitta il campionato della Klimatica Cesport Italia che alla Scuderi di Catania deve arrendersi contro la Copral, che prima della partita era ancora in corsa per i playoff, vittoriosa per 14-9.

Incontro subito in mano ai catanesi che prendono il largo nella prima metà di gara per poi gestire il tentativo di rimonta della Cesport a parti invertite.

Avvio di gara che premia i padroni di casa che in poco tempo piazzano un break di due gol, la Cesport si porta per due volte sul meno uno ma a fine tempo la Copral difende i due gol di vantaggio chiudendo avanti 4-2 con reti ospiti di Dario Esposito e Soprano.

Nel secondo tempo la Copral allunga fino al 9-2, Alessandro Esposito per due volte limita i danni coi locali avanti per 9-4 a metà gara.

A parti invertite Felicella ed ancora Alessandro Esposito provano a far tornare a galla la Cesport, la Copral in pochi secondi ristabilisce le cinque lunghezze di vantaggio, ancora Alessandro Esposito va a bersaglio prima del gol delle calottine bianche che sono avanti per 12-7 ad otto minuti dal termine.

In avvio di frazione Capitella para un rigore, dall’altra parte Felicella realizza il secondo gol personale, la Copral allunga fino al 14-8, l’ultimo gol del campionato è di Dario Esposito per il definitivo 14-9.

Per l’occasione la società ringrazia l’agenzia Klimatica, la catena di supermercati Etè Prime Gruppo Etè La Piazzetta Medaglie D’Oro, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, l’azienda diagnostica Minias, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostro sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Ancora grazie e complimenti da parte della società a tutti coloro che sono scesi in acqua in questa stagione per difendere i colori della Cesport, l’obiettivo è stato raggiunto in maniera piuttosto convincenti e sicuramente ripartendo da questo gruppo ci sono tutti i presupposti per fare ancora meglio la prossima stagione.

La società, l’allenatore ed i giocatori colgono l’occasione per ringraziare tutti i tifosi ,che anche oggi hanno seguito la squadra in trasferta, alle tifose compagne dei giocatori della squadra , ed a tutti quelli che hanno sostenuto la Cesport nel corso del campionato. La promessa è quella di riavervi in piscina nel prossimo autunno per un nuovo inizio e per vivere insieme nuove emozioni.



COPRAL WATERPOLO-KLIMATICA CESPORT ITALIA 14-9 (4-2; 5-2, 3-3; 2-2)

COPRAL WATERPOLO: Ricci, Caramagno 1, Impellizzeri, Strano, Szabò 2, Privitera 1, Arena 1, Maggiulli, Torrisi 1, Ferlito 1, Zummo 2, Fiorito 4, Mannino, Bellecci 1. All. Mentesana

KLIMATICA CESPORT ITALIA: Orbinato, Felicella 2, Corcione R., Perrotta, Soprano 1, Corcione C., Esposito D. 2, De Buono, Femiano, Esposito A. 4, Capitella, De Martino. All. Gagliotta

ARBITRO: Puglisi