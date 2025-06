Basket: De Nicolao saluta Napoli, accordo con Venezia Il playmaker: "Sono davvero carico per questa nuova sfida"

Giovanni De Nicolao è un nuovo giocatore dell'Umana Reyer Venezia. Il playmaker classe '96, nativo di Camposampiero, saluta il Napoli Basket. "Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte della Reyer Venezia, una grande Società con una tradizione importante e una cultura vincente che parlano da sole. - ha spiegato De Nicolao - Per me è un grande onore indossare questi colori: l’ambizione del Club rispecchia pienamente la mia, e voglio ringraziare la Reyer per la fiducia che mi ha accordato. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni e con lo staff tecnico. Saluto con entusiasmo tutti i tifosi reyerini: sono davvero carico per questa nuova sfida. Sono un giocatore che non molla mai e darò sempre il massimo per questa maglia. Ci vediamo presto al Taliercio. Duri i banchi".