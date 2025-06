Luciano Buonfiglio nuovo presidente del Coni Il presidente della Federazione Canoa e Kayak è stato eletto già al primo turno di votazioni

Luciano Buonfiglio è statoeletto nuovo presidente del Coni, diventando il 12° nella storia del Comitato, che conta 111 anni di attività. Questa elezione ha assunto un carattere speciale, con un numero record di candidati, in seguito ai tre mandati consecutivi del presidente uscente Giovanni Malagò, in carica dal marzo 2013. Buonfiglio ha ottenuto la maggioranza assoluta già alla prima votazione, raccogliendo 47 preferenze su 81 aventi diritto. Dietro di lui, Luca Pancalli ha ricevuto 34 voti. Gli altri sei candidati in corsa erano Duccio Bartalucci, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli e Giuseppe Macchiarola. La Commissione elettorale si è riunita poco prima dell’inizio del voto per analizzare i ricorsi presentati da Ettore Thermes e Saimon Conti, esclusi preliminarmente dalla competizione e che avevano fatto appello d’urgenza. Entrambi i ricorsi sono stati respinti a largamaggioranza. Nel corso della sessione, sia Macchiarola che Bartalucci hanno ritirato le loro candidature dopo aver esposto i propri interventi. Dopo dodici anni di presidenza, Giovanni Malagò non era più eleggibile a causa del limite di tre mandati stabilito da una legge del 2020. I tentativi di ottenere una proroga per prolungare la sua guida almeno fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non sono andati a buon fine. Tuttavia, Malagò continuerà ad avere un ruolo centrale come presidente del comitato organizzatore per i Giochi Olimpici invernali del 2026.

GLI?AUGURI?DI?DE?LAURENTIIS. «Il presidente Aurelio De Laurentiis si congratula con Luciano Buonfiglio per essere stato eletto nuovo presidente del Coni. Inizia per lui un percorso ricco di trasformazioni e innovazioni, atte a trovare diversi modelli di sostenibilità per tutte le disciplinesportive che coesistono all’interno del Coni. Da buon napoletano sicuramente avrà quella marcia in più per saper assicurare anche al mondo del calcio un adeguato sviluppo e una ottimizzazione delle risorse alle quali attingere per le sfide del futuro». Così il numero 1 del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo l’elezione di Luciano Buonfiglio come presidente del Coni. Il patron del club azzurro non dimentica chi ha guidato lo sport italiano negli ultimi 12 anni.