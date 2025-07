Juve Stabia: Adorante al Venezia, Di Dio al Casarano Cessioni a titolo definitivo da parte del club di Castellammare

In casa Juve Stabia sono ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Andrea Adorante al Venezia e di Flavio Di Dio al Casarano. Adorante saluta i gialloblu dopo essere stato protagonista a suon di gol nella promozione in B e nel torneo cadetto chiuso solo in semfinale playoff per la Serie A. Di Dio era, invece, reduce dalla stagione di Serie C vissuta tra Cerignola e Lecco.

I comunicati ufficiali

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Andrea Adorante, classe 2000, al Venezia FC. Arrivato a Castellammare nel mercato invernale della stagione 2023/24, Adorante ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del campionato di Serie C - Girone C, collezionando 18 presenze, 1.325’ complessivi, con 12 reti e 2 assist. Ha inoltre disputato 2 gare (180’), di Supercoppa Serie C, segnando un gol e fornendo 2 assist. Nella stagione appena conclusa, in Serie BKT, Andrea è sceso in campo in 33 occasioni, per un totale di 2.601’ complessivi, realizzando 15 reti e 2 assist. Ai Play Off di Serie BKT ha preso parte a 3 partite (256’), mettendo a segno 2 reti. La società desidera ringraziare Andrea per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 18 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Flavio Di Dio al Casarano Calcio. Arrivato nella sessione estiva del calciomercato 2024/25, Di Dio era stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola, con cui ha disputato 5 gare nel girone C di Serie C. A gennaio si è trasferito al Lecco, con cui ha totalizzato 15 presenze e fornito 1 assist nel girone A di Serie C. La società gialloblù augura a Flavio le migliori fortune per il prosieguo della carriera".