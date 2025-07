Juve Stabia: ecco Carissoni in prestito dal Cittadella Il difensore: "Ringrazio la società per la fiducia, ci vediamo al Menti"

Lorenzo Carissoni è un nuovo calciatore della Juve Stabia. Il difensore arriva nel club di Castellammare con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. "L’arrivo di Lorenzo rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. - ha affermato il direttore sportivo delle vespe, Matteo Lovisa - È giocatore duttile di categoria che ci darà una grande mano per creare quel giusto mix tra giocatori esperti e giovani". "Sono felice di essere un nuovo giocatore della Juve Stabia. - ha aggiunto Carissoni - Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, darò tutto me stesso per onorare questa maglia e raggiungere gli obiettivi della squadra. Ringrazio la società per la fiducia, ci vediamo al Menti".

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Carissoni, proveniente dall’A.S. Cittadella, con la formula del prestito temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il calciatore si lega alla nostra società con un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Bergamo il 7 febbraio 1997, Carissoni muove i primi passi tra i grandi nella stagione 2014/15 con l’AC Ponte San Pietro, collezionando 32 presenze, 1 gol e 2 assist. L’anno successivo approda al Torino Primavera, dove disputa 32 partite e segna 1 rete. Nella stagione 2016/17 inizia la sua esperienza al Trapani, prima di trasferirsi a gennaio al Monopoli, dove debutta tra i professionisti e totalizza 14 presenze. Nel 2017/18 veste la maglia del Monza in Serie C (girone A), scendendo in campo in 26 occasioni. L’anno seguente gioca alla Carrarese, sempre nel girone A di Serie C, chiudendo con 37 presenze. Nel 2019/20 passa al Lecco, con cui raccoglie 24 presenze, 2 reti e 1 assist. La stagione 2020/21 lo vede invece alla Vis Pesaro, dove colleziona 16 presenze e 3 assist. Dal 2021 al 2023 è protagonista al Latina nel girone C di Serie C, dove disputa complessivamente 51 gare, realizzando 2 reti e servendo 5 assist. Le buone prestazioni gli valgono la chiamata in Serie B con il Cittadella, dove tra il 2023 e il 2025 colleziona 69 presenze, 4 reti e 3 assist".